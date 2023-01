Uniti per Cesa: “L’incarico tecnico all’assessore Caterino è eticamente indecente”

“Anno nuovo, storie ‘vecchie’. L’amministrazione Guida non si smentisce mai! Chi con i concorsi “formato famiglia” pensava di aver visto già tutto, si era sbagliato di grosso. Con determinazione n. 1015 del 06-12-2022, sono stati approvati la trattativa diretta avente ad oggetto il “Servizio Tecnico di Redazione della Relazione geologica e geofisica (incluse indagini geologiche) dei lavori di “Progetto di Rigenerazione urbana – Area Ex Campo del Parroco” e l’affidamento del servizio in oggetto all’operatore economico Dott.Geologo Elena Caterino, per complessivi euro 9.536,00”. A denunciarlo, il gruppo di minoranza ‘Uniti per Cesa’.

“Avete capito bene: un incarico diretto, pagato con i soldi dei contribuenti cesani, attribuito ad una professionista che è anche assessore nel vicino Comune di Aversa in quota allo stesso partito del sindaco di Cesa e di gran parte della sua maggioranza consiliare. Dopo i parenti, i “compagni” di partito e di corrente. Senza nulla togliere alla competenza professionale della dottoressa Caterino, riteniamo eticamente indecente un atto del genere che rientra nella peggiore tradizione della “politica politicante” e mortifica quei professionisti senza tessere e bandiere, soprattutto i più giovani, che sgomitano ogni giorno per farsi largo”.

“Ci viene inoltre da sorridere amaramente ripensando alla volontà sbandierata dal primo cittadino di condividere il progetto riguardante l’area con i ragazzi delle scuole. Qual è il messaggio che si dà ai più giovani?

Forse che conviene avere in tasca la tessera giusta e bisogna essere amico o amico degli amici?”.