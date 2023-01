Si butta sotto un camion per salvare il nipotino

Una pensionata che stava accompagnando il nipote a scuola, è stata investita e uccisa da un camion, questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco. Illeso il bambino, di 8 anni.

La nonna stava accompagnando a scuola suo nipote. I due stavano attraversando un incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo.

Come riporta Il Giorno, mentre stava passando sulle strisce pedonali, la 74enne si è accorta della manovra di svolta compiuta dall’autista spagnolo alla guida del mezzo, ha intuito il pericolo e ha spinto via il nipotino, salvandogli la via. Lei invece è stata colpita e travolta in pieno.

Vani i soccorsi per la donna. Il piccolo, atteso a scuola per la ripresa delle lezioni dopo le festività, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto con le forze dell’ordine. Sulla dinamica indagano i carabinieri.