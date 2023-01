Serie A, Salernitana-Napoli: quote proibitive per i granata

Prima il pesantissimo ko con l’Atalanta, poi la veloce successione dell’esonero e del ritorno di Davide Nicola.

La complicata settimana della Salernitana si chiuderà domani con un turno sulla carta proibitivo contro il Napoli.

La capolista arriva dall’uscita di scena a sorpresa dalla Coppa Italia, ma con un ritmo impressionante in campionato e con i larghi favori degli analisti dalla sua parte.

All’Arechi il «2» di Spalletti si gioca così a 1,30 su Planetwin365, contro il 9,60 dei padroni di casa e il 5,65 del pareggio. Lo scorso anno la sfida in casa dei granata finì 1-0 per gli azzurri, ma stavolta le quote puntano su una partita da almeno tre reti complessive: l’Over 2,5 è infatti a 1,50, una previsione rafforzata dalla media gol (tra fatti e subiti) delle due squadre, in entrambi i casi pari a 3,22 per partita.

A decidere la sfida dello scorso anno a Salerno fu la rete di Zielinski, stavolta dato a 4,25 nelle scommesse sui marcatori. In prima fila c’è ovviamente Osimhen, il cui gol vale appena 1,95; il nigeriano potrebbe così allungare sul tabellone del capocannoniere, dove è già favorito a 1,67 davanti a Lautaro (4,75).

Tra i nomi più caldi in tabellone c’è anche Politano a 3,00, mentre per i padroni di casa si confermano Piatek a 4,75 e Dia a 5,50.

Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, i partenopei si sono involati a 1,30, staccando Inter e Milan (tutte e due a 9), mentre la Juventus è a 10.