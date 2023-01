Serie A, dove vedere il big match Inter – Napoli

Undici punti di vantaggio in classifica sull’Inter, 81 punti nell’anno solare 2022 rispetto ai 64 nerazzurri.

Sono questi i numeri che spingono ancora di più il Napoli ad andare a Milano sicuro di sé.

Spalletti ha tenuto alta la concentrazione in una lunga sosta in cui le stelle azzurre. Vincere in casa dei nerazzurri sarebbe un passo per diventare campione d’inverno, che però non assicura il primato finale, come accaduto proprio ai nerazzurri lo scorso anno.

In casa nerazzurra, mister Inzaghi ritrova – dopo tanto tempo – tutti e quattro gli attaccanti disponibili. Lautaro è arrivato negli ultimi giorni, Correa sta migliorando, Dzeko e Lukaku si sono allenati di più con la squadra.

QUANDO SI GIOCA INTER-NAPOLI

Il big match tra Inter e Napoli è in programma per stasera allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano. Calcio d’avvio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN TV E STREAMING

Inter-Napoli sarà trasmessa i esclusiva da DAZN tramite l’app, scaricabile su smart tv e utilizzabile con dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) oppure sul canale 214 di Sky, Zona Dazn.