Ruba una bottiglia di vino e aggredisce gli agenti

È entrato lunedì sera, intorno alle 23.45, all’interno di “Signorvino” in Corso Porta Nuova a Verona, ha prelevato una bottiglia di Franciacorta dallo scaffale ed è uscito dall’esercizio commerciale senza pagare.

La sua azione furtiva non è però sfuggita agli agenti delle Volanti – Questura di Verona che, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno notato il ragazzo mentre usciva repentinamente dall’esercizio commerciale con una bottiglia di vino per poi fuggire in direzione via dei Mutilati.

Intuendo potesse trattarsi di un furto in atto, gli agenti hanno inseguito il giovane e lo hanno raggiunto in via Manin, dove il malvivente – nonostante i violenti tentativi di opporsi all’arresto – è stato definitivamente bloccato e arrestato.

Al termine degli accertamenti, il 19enne, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento.

Uno degli agenti intervenuti, nel corso della colluttazione, riportava un trauma al ginocchio sinistro, con una prognosi di 30 giorni.

Ieri mattina, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti del giovane la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora a Verona.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.