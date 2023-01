Aversa. Puntano la pistola in faccia e fuggono con l’orologio

Ancora una rapina ad Aversa. Una rapina a mano armata in pieno giorno. E’ accaduto quest’oggi, intorno alle 12,30 circa, all’esterno di un bar in via Riverso.

Stando al racconto dei testimoni, un giovane è stato aggredito da due persone che lo hanno minacciato puntandogli la pistola al volto per farsi consegnare l’orologio che aveva al polso.

I malviventi non si sono fatti scrupolo a puntare le armi verso una vettura, con dentro una famiglia con bambina, che tentava di attirare l’attenzione per aiutare la vittima. Il tutto è avvenuto in una manciata di minuti