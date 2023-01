Polizia in lutto, morta la vicequestore Rosalba Garello

Oggi la Questura di Savona ha sofferto un gravissimo lutto, è mancata la Dr.ssa Rosalba Garello, 57 anni, Vice Questore della Polizia di Stato.

E’ entrata in Polizia come Ispettore nel 1994 assegnata come prima sede a Milano, alla Squadra Mobile, dove si è occupata di criminalità organizzata.

Nel 1996 è stata trasferita a Roma, al Servizio Centrale Operativo dove è rimasta fino al 1999 anno in cui ha frequentato il corso da Commissario ed è stata assegnata alla Questura di Savona dove ha diretto diversi Uffici, le Volanti, l’Ufficio Personale e dal 2009 ha diretto brillantemente la Squadra Mobile dove è rimasta fino a febbraio scorso, assumendo l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine.

Lascia il marito, Sergio Felici, Commissario Capo e Dirigente delle Volanti e due figli ventenni, Marco ed Eleonora studenti universitari oltre alla mamma e una sorella.

Per il Questore di Savona Alessandra Simone, “la perdita di Rosalba Garello ci lascia affranti. Ho avuto modo di apprezzare le qualità professionali e umane di Rosalba che è stata un’ottima investigatrice quando ha diretto la Squadra Mobile e, in questo ultimo periodo, un’eccellente Dirigente della Divisione Anticrimine specializzandosi nel contrasto alla violenza di genere, arrivando a raggiungere risultati prestigiosi proprio grazie alle sue capacità professionali e soprattutto umane. Una persona preparata, disponibile, un punto di riferimento per tutti. Il mio sentimento di vicinanza va alla famiglia, ai figli e al marito ai quali mi unisco nel cordoglio. Tutto il personale della Questura, tutti i colleghi che in questi anni hanno lavorato con lei, sono costernati da questa notizia che noi tutti non avremmo mai voluto ricevere.”