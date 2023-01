I Pastellesse Sound Group a Casa Sanremo

I “Pastellesse Sound Group – Bottari di Macerata Campania (CE)” saranno presenti a Sanremo con un proprio brano inedito che eseguiranno nel live box di Casa Sanremo, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

Un’altra grande soddisfazione per il gruppo maceratese che nel corso di questi anni si sta riuscendo ad imporsi nel panorama musicale italiano.

Il brano scelto dal titolo “Vulesse ‘o Bene Overo” farà parte di un lavoro discografico in corso d’opera, che uscirà a febbraio al rientro da Sanremo. La particolarità della loro musica è legata senza alcun dubbio alla tipologia degli strumenti utilizzati per la messa in opera dei brani musicali; botti, tini e falci, che nello spettacolo musicale affiancano i più classici strumenti quali chitarre, basso, violino e flauto.

Un gruppo sempre pronto ad entusiasmare pubblico e critica e che nel corso degli anni è riuscito a rendersi protagonista in diversi grandi eventi, tra i quali Il Festival Internazionale Tocatì di Verona, l’incontro internazionale tra le Culture organizzato a Venezia dalla Fondazione Cini, la storica Scamiciata di Fasano, la Notte della Tammorra di Napoli, riuscendo anche ad accompagnare con i propri ritmi diversi noti artisti tra cui Enzo Gragnaniello, Carlo Faiello, Marcello Colasurdo, Fiorenza Calogero.

Queste le parole di Donato Capuano autore del brano selezionato per partecipare a Casa Saremo Live Box: “L’emozione di essere stati scelti per questo magnifico evento è tanta, è inutile nasconderlo, Sanremo è un sogno per ogni artista. Ringrazio il direttore artistico di Casa Sanremo live box maestro Ciro Barbato e la responsabile dell’Ufficio Stampa Maria Puca per averci dato questa possibilità, il Maestro Luigi Bollito dell’Accademia dello Spettacolo di Marcianise e il maestro Raffaele Tuosto per gli innumerevoli buoni consigli, ma particolarmente dico grazie a questo gruppo per aver creduto come me nella realizzazione di questo sogno, al direttore d’esecuzione Nicola Castiello per aver ritmato il brano ed Angelo Magliacano per aver scritto gli arrangiamenti. Cercheremo di non deludere nessuno.