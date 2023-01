Nuove richieste edilizia residenziale pubblica, Gaeta: “Sostenere i comuni”

“L’emergenza casa in Campania è un tema che va affrontato in modo sistemico. Nella nostra regione ci sono 31.717 famiglie che hanno fatto richiesta di un alloggio di edilizia residenziale pubblica alle quali bisogna dare risposta immediata anche per stroncare il fenomeno delle occupazioni abusive. In quest’ottica c’è la necessità di fornire ai comuni tutta l’assistenza possibile affinché riescano a fare chiarezza sulle reali disponibilità del loro patrimonio immobiliare, sulla composizione e sulle specificità dei nuclei familiari aventi diritto e, soprattutto, sulla regolarizzazione e sul completamento delle attività istruttorie delle domande di sanatoria”. Lo ha dichiarato Roberta Gaeta, consigliera regionale di Europa Verde – Demos, che ha presentato in aula un’interrogazione per conoscere le risultanze dell’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi Erp.

“Bisogna fare presto per rispondere all’enorme richiesta di alloggi, prevenendo occupazioni da parte dei non aventi diritto che, di fatto, rallenterebbero la realizzazione dei progetti previsti – ha proseguito la consigliera Gaeta. Ci sono situazioni molto complesse come nel comune di Napoli, dove si sono registrate ben 8.747 nuove domande così come nella provincia stessa del capoluogo partenopeo che, da sola, ha fatto registrare il 70% del totale delle domande. Vigileremo affinché le procedure per arrivare alla nuova graduatoria di aventi diritto vengano completate nei tempi previsti dopo gli opportuni controlli delle istanze presentate”.

“I Comuni si troveranno a vivere situazioni di emergenza per collocare provvisoriamente le famiglie che attualmente vivono negli alloggi destinatari di progetti di riqualificazione – conclude la consigliera – è dunque indispensabile pianificare per tempo la fase transitoria onde evitare di perdere preziose risorse economiche”.