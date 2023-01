Muore d’infarto mentre esegue una tac

Alle 19.15 di venerdì scorso un uomo di 68 anni giunge con la propria automobile al Pronto soccorso dell’ospedale ‘Ruggi’ di Salerno lamentando un forte e improvviso dolore all’altezza della spalla.

Gli operatori sanitari del triage gli assegnano un codice rosso ma, stando alle testimonianze dei parenti, solo alle 3.30 del mattino viene visitato dai medici e vengono fatte le prime analisi. L’uomo muore proprio mentre sta effettuando una Tac all’encefalo.

“Bisogna fare luce su questo caso per verificare se vi siano precise responsabilità nella morte dell’uomo. Secondo quanto denunciato dai parenti, otto ore di attesa per le prime visite ad una persona ricoverata in codice rosso sembrano davvero troppe – queste le parole del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli -. Se l’autopsia confermasse il decesso per infarto, si dovrebbe immediatamente capire se è stato perso del tempo prezioso che avrebbe potuto cambiare questo tragico destino. Ai familiari va tutto il mio cordoglio e la promessa che seguiremo il caso finchè non si chiariranno tutte le circostanze denunciate”.

Scatta la denuncia alle autorità da parte del figlio della vittima, presente nelle concitate ore presso la struttura ospedaliera, che chiama la Polizia.