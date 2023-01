Movida ad Aversa, due locali perdono il ricorso contro il Comune

“Respinge la domanda cautelare”. E’ in sintesi è il provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) in merito ai ricorsi presentati da due locali della movida di Aversa, ‘Veritas’ ed ‘Oro Nero’.



I due locali avevano portato dinanzi al giudice il Comune di Aversa – rappresentato dall’avv. Nerone – per la notifica di ordinanza di “temporanea sospensione all’esercizio dell’attività e la contestuale chiusura temporanea dell’esercizio commerciale (di giorni 5) trattandosi di attività vincolata conseguenziale ai verbali di contestazione per violazione delle norme del Codice della Strada”.

Durante i controlli della Polizia Locale (diretta dal Comandante Col. Antonio Piricelli) il numero di tavolini e di sedie rinvenuti in prossimità dell’esercizio commerciale – si legge nel dispositivo – rispetto all’estensione dell’area pubblica concessa inducono, prima facie, a ritenere che la società ricorrente abbia perpetrato reiterati abusi del titolo concessorio, cosicché legittimamente il Comune, avendo riscontrato plurimi inadempimenti alle condizioni stabilite nell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, ha disposto la contestata misura.

Per questo motivo, la domanda cautelare non può trovare accoglimento.

Verbali notificati dai recenti blitz posti in essere dagli Agenti della Polizia Locale in alcune zone come Via Roma e traverse, Via Seggio, Piazzetta Lucarelli ed altre zone, per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere dai commercianti senza essere in possesso della dovuta autorizzazione.

Le ‘troppe’ multe elevate nei confronti dei gestori commerciali aveva fatto storcere il naso e creare polemica attorno al lavoro svolto dal Comandante Piricelli che in una recente intervista sul nostro portale aveva affermato “di essere pronto a farsi da parte se il suo lavoro non fosse apprezzato da qualcuno”.