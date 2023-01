Movida ad Aversa: le nuove regole

Nuove regole per i locali notturni di Aversa. Il sindaco Alfonso Golia ha emesso un’ordinanza che prevede novità sia sugli orari di chiusura e sulla diffusione di musica in strada.

Resta in vigore il divieto, sull’intero territorio, della vendita al dettaglio per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 8 per tutti gli esercizi, attività e distributori automatici.

In caso di violazione dell’ordinanza oltre alla multa è prevista la sanzione accessoria di chiusura di 5 giorni in caso di prima violazione, 10 giorni per la seconda reiterazione, 15 giorni per la terza e di 30 giorni in caso di quarta ed ulteriori reiterazioni della violazione.

I controlli saranno eseguiti dagli agenti del comando di Polizia Locale guidata dal Comandante Col. Antonio Piricelli.