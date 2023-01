Morte papa Benedetto, la salma custodita nella cappella del Monastero

Benedetto XVI, primo Papa emerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013, ha terminato il suo viaggio terreno.

Da Papa Francesco ha definito il Papa emerito Benedetto XVI “il nonno buono”, il “padre” e “fratello”, come lo aveva definito in questi anni di pontificato.

“Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!… Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo.” Questo è uno dei lasciti spirituali che il Papa emerito Benedetto XVI affida ai fedeli nel suo testamento, che viene pubblicato nel libro Nient’altro che la verità scritto dall’Arcivescovo Georg Gänswein, suo segretario particolare, con Saverio Gaeta, per le edizioni Piemme e in uscita agli inizi di gennaio.

Vatican Media (l’organismo di comunicazione della Santa Sede) ha diffuso in mattinata le immagini della salma del Pontefice emerito che “riposa” nella cappella del Monastero Mater Ecclesiae, la struttura dei Giardini Vaticani, a pochi passi dalla Grotta della Madonna di Lourdes, che Ratzinger aveva scelto come sua dimora dopo la rinuncia al ministero petrino del 2013.

La salma custodita nella cappella del Monastero

Papa Bergoglio è stato il primo a far visita al defunto che, come racconta chi lo ha assistito negli ultimi minuti della sua vita, è morto mantenendo una grande serenità. Il Papa emerito indossa i paramenti liturgici rossi e la mitra, ma senza il pallio. Intanto sono iniziate oggi le visite private alla camera ardente di cardinali e persone legate in modo stretto a Ratzinger.

I preparativi per il funerale

Intanto in Vaticano cominciano i preparativi per i riti dei prossimi giorni che, pur nella “semplicità” chiesta da Benedetto XVI, prevederanno i momenti pubblici nella Basilica e nella Piazza e anche l’arrivo di delegazioni straniere per le esequie.

Da domani alle 9 per altri tre giorni fino al funerale del 5 gennaio, la salma sarà esposta nella Basilica di San Pietro per la venerazione dei fedeli. Sempre Bruni ha riferito che ci sarà un rito privato, domani mattina, in occasione della traslazione della salma del Papa emerito con un passaggio dalla Porta della preghiera.

Le immagini saranno diffuse al termine del rito, che avrà appunto carattere privato. Le spoglie saranno poi collocate in Basilica, presumibilmente davanti all’altare, per il saluto dei fedeli a partire dalle 9.