Maltempo, automobilista e la sua auto trascinati dal torrente

La sua auto è finita in un torrente e la corrente era così forte che la stava portando via. L’autista, però, è riuscito a uscire e mettersi in salvo anche grazie all’aiuto di alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

E’ accaduto questa mattina a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena dove, poco prima delle 11, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena e della sede centrale, sono intervenuti in via Ginestreto per recuperare l’auto.

I soccorritori fluviali, fanno sapere i pompieri, con specifiche manovre sono riusciti a tirare fuori l’auto dal torrente e a metterla in sicurezza. Sul posto i Carabinieri, il 118 e gli operatori del Comune di Sogliano al Rubicone.

(Red/ Dire)