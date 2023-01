Madre investita dal figlio tossicodipendente

Sono le 22 in Via Giovanni Brancaccio quando un uomo 34enne tossicodipendente inizia a minacciare sua madre per estorcerle del denaro per acquistare della droga.

Come se non bastasse dopo il litigio il figlio decide di mettersi alla guida dell’auto della madre per allontanarsi da casa.

La povera donna tenta di fermarlo ma lui spinge il piede sull’acceleratore e la investe.

Decisivo l’intervento dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli allertati dal 112 che intercetta il 34enne a 200 metri dall’investimento, in via Vicinale dei Monti.

L’uomo viene fermato ed arrestato, è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

Per la vittima fortunatamente una contusione alla gamba sinistra guaribile in 5 giorni.