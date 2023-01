Irrigazione, Consorzio Bonifica Volturno avvia nuovi investimenti

Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno avvia un importante programma di investimenti a valere sui fondi del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e su risorse del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità per complessivi 24,7 milioni di euro.

Si tratta di interventi tutti tesi al risparmio della risorsa idrica e al miglioramento delle infrastrutture irrigue che si aggiungono a quelli già in corso.

Intanto è stato già appaltato il primo intervento alla Diga Traversa di Ponte Annibale sul fiume Volturno, – posta tra Capua e Bellona – finanziato per 1,5 milioni di euro, a valere sui fondi del ministero delle Infrastrutture. Il progetto è scaturito dopo un accurato studio sulla sicurezza idraulica e sismica della infrastruttura irrigua, importante anche per la produzione di energia idroelettrica.

Il Consorzio ha avviato la pubblicazione del bando per i lavori di ristrutturazione dei nodi idraulici e dei sistemi di consegna all’utenza a servizio dell’area irrigua dell’agro aversano: altri 8,2 milioni di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza amministrati dal ministero dell’Agricoltura.

Partiranno a ruota ulteriori interventi di ristrutturazione del sistema di adduzione delle aree irrigue a nord del fiume Volturno per altri 7,4 milioni di euro, sempre a valere sui fondi Pnrr a regia Masaf. E per la ristrutturazione delle opere a servizio delle aree irrigue della Valle del fiume Peccia, affluente di sinistra del fiume Garigliano, il Consorzio ha ottenuto un ulteriore finanziamento per 7,6 milioni di euro a valere sui fondi ministeriali.

“Beneficeranno degli interventi le aziende agricole in un’area di oltre 9.000 ettari – afferma il commissario dell’ente, Francesco Todisco, che sottolinea: “Con i cambiamenti climatici in atto è necessario rafforzare e potenziare il servizio irriguo, investendo in quelle opere che consentano ad un tempo di ampliare il servizio attingendo alla risorsa idrica disponibile con sempre maggiore parsimonia, evitando sprechi”.