Ingranaggi sinterizzati, come avviene la produzione e a chi affidarsi

C’è un’azienda tutta italiana che si occupa della produzione di ingranaggi sinterizzati. La suddetta produzione ad alta densità mediante la sinterizzazione risulta un processo tanto complesso quanto affascinante, motivo per cui è bene affidarsi solo a esperti nel settore per ricevere un lavoro impeccabile e professionale.

Approfondiamo l’argomento insieme.

Ingranaggi e sinterizzazione, come funziona

Attraverso i processi di sinterizzazione avviene proprio la produzione di ingranaggi meccanici; il tutto avviene mediante la lavorazione delle polveri materiche all’interno di uno stampo. La temperatura che sarà impiegata risulta inferiore rispetto a quelle di fusione e questo consente ai granuli di saldarsi tra loro acquistando proprio la forma desiderata dal cliente, in base alle proprie esigenze.

Infine, è bene specificare che con la tecnica appena descritta si è in grado di lavorare sia materiali metallici sia polimerici. Continuiamo parlando nello specifico della produzione degli ingranaggi.

Produzione ingranaggi, la fase iniziale

Innanzitutto, i professionisti nel settore si occuperanno di assistere il cliente fin dalle prime fasi pre-produzione; infatti, ci sarà una prima fase di progettazione e questo consente la realizzazione di parti meccaniche anche definite complesse come, ad esempio, gli ingranaggi con dentatura interna.

Il tutto potrà avvenire previa fase di consulenza, attraverso proprio lo studio in co-design con il cliente al fine di realizzare un prodotto finale, come detto precedentemente, che sia perfettamente coerente con le esigenze del soggetto in questione.

Sempre in relazione a queste ultime, ovvero le necessità della clientela, gli esperti saranno in grado di stabilire quale base di miscelatura delle polveri dovranno preferire e quali lavorazioni dovranno attuare nelle fasi successive al fine di realizzare particolari meccanici, come ad esempio gli ingranaggi in acciaio sinterizzato, con determinate proprietà tecnico fisiche con l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze del cliente stesso.

Ingranaggi sinterizzati, vantaggi

Gli ingranaggi sinterizzati che possono essere realizzati sono molteplici e variano in base alla forma, alle dimensioni, ai composti metallici oppure alle polveri differenti che presentano anche finiture diverse, come vedremo più avanti.

Assodato questo, la tipologia di ingranaggio in questione presenta dei notevoli vantaggi, tra questi annoveriamo:

buona riciclabilità del prodotto ;

; riduzione dei consumi energetici in fase di produzione

Per quanto riguarda quest’ultima, il vantaggio risiede proprio nella produzione che, difatti, non richiede la fusione del materiale e questo consente, di conseguenza, di ridurre i consumi energetici.

Ingranaggi sinterizzati, caratteristiche

Come accennato poco fa, gli ingranaggi sinterizzati oltre ai vantaggi possiedono anche notevoli caratteristiche. Tra queste abbiamo:

finitura superficiale liscia e levigata ;

; rumore e vibrazioni ridotti ;

; proprietà magnetiche ;

; elevata ripetibilità nella produzione di grandi serie

Analizziamone una per volta. Partendo dalla prima, quindi dalla finitura superficiale liscia e levigata, è una caratteristica particolare degli ingranaggi sinterizzati che avviene a seguito del trattamento di burattatura. Infatti, dopo quest’ultimo, i protagonisti dell’articolo presentano proprio una superficie liscia e levigata che risulta priva di imperfezioni. Questo, inoltre, consente di ridurre di gran lunga il tempo di rodaggio dei componenti.

La seconda caratteristica, invece, risiede nella microporosità interna agli ingranaggi sinterizzati che, difatti, consente proprio di ridurre il rumore e limitare la propagazione delle vibrazioni. La penultima peculiarità si ottiene grazie al mix di polvere utilizzato.

Grazie a quest’ultimo, gli ingranaggi possono, infatti, ottenere proprietà magnetiche o dolci oppure dure che sono caratterizzate da bassa forza coercitiva ed elevata resistenza elettrica.

Infine, per ultima ma non meno importante, abbiamo l’elevata ripetibilità nella produzione di grandi serie. Per quanto riguarda questa caratteristica, bisogna ringraziare la realizzazione di stampi ad alta stabilità; infatti, è merito di quest’ultima se è possibile produrre ingranaggi ad alta ripetibilità adatta alla produzione di grandi serie di prodotto.

L’importanza di affidarsi a professionisti

Dopo aver compreso come avviene la realizzazione degli ingranaggi sinterizzati e dopo aver compreso quanto la loro produzione sia complessa, vien da sé rinnovare l’invito iniziale di affidarsi a professionisti nel settore in grado di svolgere un lavoro impeccabile.

L’azienda DL Sintered, infatti, è proprio specializzata nella produzione dei suddetti ingranaggi e riesce a posizionarsi come leader nel settore grazie anche all’approccio consulenziale che mira a rilevare le reali necessità del cliente al fine di individuare il prodotto più adatto a soddisfarle.

Inoltre, si eseguirà un lavoro trasparente, dalla scelta del mix di polveri alla progettazione, l’azienda Made in Italy offre anche importanti opportunità di customizzazione che sono indispensabili per ottenere esattamente un prodotto ad hoc con le proprietà richieste e desiderate.