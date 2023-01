Guardia giurata ruba pistole vigili urbani e carte identità

In data odierna, all’esito di complessa attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Caivano, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di D.P.G., quarantaduenne di Frattamaggiore (NA).

Il predetto, in concorso con altre persone non ancora identificate, lo scorso 27 ottobre 2022, presso il comune di Frattaminore, perpretava il furto di quattordici pistole Beretta 7.65, nonché di 115 proiettili del medesimo calibro, in dotazione al locale Comando di Polizia Municipale, abusando della qualità di guardia giurata, mentre prestava servizio per una nota ditta di vigilanza privata operante sul territorio.

Nella circostanza, l’evento criminoso, concretizzatosi accedendo alla casa comunale attraverso un cantiere edile adiacente ad essa, si concludeva con la contestuale sottrazione di carte d’identità in bianco e di una somma di denaro contante.

L’utilizzo dell’autovettura con colori d’istituto, di cui il vigilante infedele aveva la materiale disponibilità in ragione della sua attività lavorativa durante l’espletamento del turno di servizio, consentiva allo stesso di allontanarsi dal luogo dell’evento, sottraendosi ad eventuali controlli ed assicurandosi il trasporto indisturbato della refurtiva.

Le indagini svolte, consentivano di cristallizzare il coinvolgimento del predetto D.P.G. in un ulteriore episodio criminoso, avvenuto lo scorso 7 gennaio nella zona industriale di Casoria (NA).

L’odierno arrestato, nell’occasione, approfittando della qualità di addetto alla vigilanza, svolgeva funzione di palo, per consentire ad ignoti complici il furto in un’azienda, evento non concretizzatosi per l’intervento di altro istituto di vigilanza privata, accorso a seguito di segnalazione allarme perimetrale anti-intrusione.

L’indagato è stato posto in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.