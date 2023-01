Concorso per agenti riservato ai volontari in ferma prefissata

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” il bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del capo della Polizia del 30 gennaio 2023.

Nella pagina del nostro sito dedicata potrete trovare tutte le informazioni necessarie.