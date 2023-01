Comunali Marcianise, convocato tavolo di centrodestra

Fissato il primo tavolo “allargato” di centrodestra per il 2023: lo annuncia, a nome della coalizione, il coordinatore provinciale di Forza Italia e commissario cittadino di Marcianise Giuseppe Guida.

Al centro del confronto, a cui sono invitati ad unirsi tutti i rappresentanti dei movimenti civici e dei partiti moderati, ci saranno le prossime Amministrative.

L’incontro si svolgerà mercoledì 18 gennaio, alle ore 18.30, a Marcianise, focalizzandosi proprio su uno dei grandi Comuni coinvolti nelle elezioni.

“Siamo sempre più vicini a un appuntamento importante, a cui ci stiamo preparando da tempo – ha dichiarato Guida, congiuntamente agli altri coordinatori della coalizione. Vogliamo dare centralità a un progetto che sia vicino alle esigenze dei territori e dei cittadini. Per farlo e per renderlo ancora più concreto, intendiamo intavolare un ampio dialogo, che includa, oltre agli esponenti del centrodestra, tutte le parti attive della cittadinanza, che riconoscano nelle nostre idee e nei nostri valori una base solida per la costruzione del bene comune. Puntiamo a mettere in fila i nostri propositi per raggiungere un’intesa sui passi successivi, determinanti per essere più coesi, forti e competitivi. Si tratta di una prima riunione allargata ad altre componenti, che apre un anno di grandi impegni e di ulteriori incontri”.