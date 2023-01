Comunali Lusciano, l’identikit di IV per il nuovo sindaco

“Il conto alla rovescia che porterà alla fine di questa disastrosa amministrazione, fortunatamente, è già iniziato e si avvicina per gli elettori un appuntamento cruciale previsto per la primavera prossima. Nelle imminenti elezioni, i cittadini di Lusciano saranno chiamati a scegliere la nuova squadra amministrativa che dovrà governare la nostra Lusciano per i prossimi cinque anni”. A dirlo, tramite nota stampa, il coordinamento cittadino di Italia Viva guidato da Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Un’amministrazione che dovrà essere sufficientemente attrezzata per vincere le difficili sfide a favore dello sviluppo del territorio ma, anche, per cogliere le importanti opportunità che si profilano all’orizzonte. In questo momento quello che frena tutti, è la scelta del candidato a sindaco. Noi di Italia viva in questi anni abbiamo vivacizzato il dibattito e la discussione politica e non ci fermeremo fino alla fine. Per coerenza politica, la nostra posizione è fisiologicamente in contrapposizione all’attuale maggioranza”.

“Non ci interessano inciuci e giravolte di alcuni consiglieri al fine di garantirsi una comoda poltrona. Un modus operandi che non ci appartiene. Per essere un buon amministratore bisogna rigorosamente rispettare l’etica e la moralità della politica. Lusciano ha bisogno di una classe amministrativa responsabile e seria perché, ad oggi, di guai ne abbiamo assistiti abbastanza. Dal fallimento fogne agli errori su strade come via Acerbo, via Perla, via Marconi, piazza della Vittoria”.

“In questi giorni i lavori a piazza Santagata. Una rampa progettata nella parte più alta del giardino, forse, per giustificare i quasi cinquantamila euro quando si poteva progettare al lato dove c’è la statua di Padre Pio a un costo quasi o uguale allo zero, senza eliminare vari stalli per il parcheggio auto e mettere a rischio la sicurezza dei diversamente abili. Mentre il buon sindaco cerca di metterci la faccia, il suo delegato e l’ufficio tecnico lo espone alla critica e alle brutte figure. Infatti chiediamo al sindaco Esposito una risposta politica nei riguardi del delegato ai lavori pubblici Marco Valentino e il suo responsabile dell’ufficio architetto Sergio Maggiobello”.

“In base a questo ragionamento, per noi di Italia viva, l’identikit del prossimo sindaco deve essere quello di una persona competente di amministrazione e, preferibilmente, che non abbia ancora amministrato per dare un segnale di un sostanziale cambiamento”.