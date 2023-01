Come risparmiare energia in casa

Per risparmiare energia in casa occorre agire su diversi fronti. Spesso non è sempre evidente, ma anche quando si appronta una ristrutturazione, è opportuno adottare un approccio lungimirante che anticipi i possibili consumi, così da poter poi risparmiare.

Il primo fronte da tenere in considerazione è l’importanza di una migliore efficienza energetica della casa, approfittando anche degli incentivi fiscali, come il superbonus e l’ecobonus, che possono contribuire a sostenere le spese.

Tra le azioni che comportano un efficientamento energetico, troviamo, ad esempio, gli involucri di impianti, la produzione di energia elettrica e il miglioramento termoacustico. Ma quali sono gli interventi volti all’efficienza energetica che dovremmo sempre considerare quando si tratta di migliorare le condizioni termiche degli edifici?

Il rifacimento degli impianti di riscaldamento

La manutenzione della caldaia gioca un ruolo importante, poiché, se condotta regolarmente nel tempo, può portare ad evitare sprechi di calore. Ma in generale gli impianti di riscaldamento, specialmente se datati, dovrebbero essere rivisti in maniera complessiva.

Bisogna cercare di installare sistemi all’avanguardia, che garantiscono la possibilità di avere un guadagno fino a due classi in più. Tra questi sistemi ci sono, per esempio, le caldaie a condensazione.

Sono dei dispositivi davvero efficienti, in grado di ottimizzare i consumi e di recuperare il calore che deriva dai fumi di combustione e dal vapore acqueo. Questi prodotti, che sembrerebbero di scarto, vengono così riutilizzati garantendo un miglioramento dell’efficienza energetica.

L’installazione dell’impianto solare termico

Un altro intervento che si può fare in casa per provvedere in maniera efficiente al riscaldamento, ma anche alla produzione di acqua calda sanitaria, è rappresentato dall’utilizzo delle fonti rinnovabili.

In questa direzione, è possibile, per esempio, installare un impianto solare termico. L’energia solare è una fonte gratuita, rinnovabile e green. I moderni impianti di riscaldamento possono essere collegati con i pannelli solari, facendo quindi fronte ai fabbisogni energetici di un edificio.

La realizzazione di un cappotto termico

Anche la realizzazione di un cappotto termico è cruciale nel percorso di efficientamento energetico, perché permette di migliorare le classi energetiche dell’edificio. Il cappotto termico può essere applicato internamente o esternamente in base alle necessità degli edifici.

Il suo principale obiettivo è di ridurre in maniera significativa gli scambi termici tra gli ambienti interni e quelli esterni. Quando materialmente è impossibile intervenire con un cappotto a pannelli, si possono comunque utilizzare gli intonaci termoisolanti.

La sostituzione degli infissi

Un altro modo per rendere la propria abitazione o un edificio in genere maggiormente efficiente da un punto di vista energetico riguarda la sostituzione degli infissi. Per esempio, ci sono serramenti all’avanguardia anche con doppio o triplo vetro, che permettono di aumentare l’efficienza energetica della casa.