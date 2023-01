Charity Night, Napoli in campo per gli abitanti di Casamicciola

Passare insieme una serata leggera ma con uno scopo di forte peso: dare un segnale forte agli abitanti di Ischia della vicinanza dei napoletani, delle persone che amano passare a Ischia i mesi estivi ma che sono pronti a far sentire il proprio sostegno anche in un inverno molto difficile.

E’ questo lo scopo che segue Valentina Di Nunzio che ha trovato subito la collaborazione piena di determinazione di Ester Chianelli, Alessandra Iasiello e Raffaella Rocco e che insieme hanno lanciato il progetto di Charity Night Ischia, una serata che si svolgerà l’8 febbraio all’Hbtoo di Bagnoli, con gli imprenditori della città pronti a versare 150 euro a persona che interamente andranno a finanziare i progetti per gli abitanti di Casamicciola, che ormai da quasi due mesi stanno pagando la frana del 25 novembre nell’area dell’isola.

“La tragedia che ha colpito Ischia – spiega Valentina Di Nunzio – ha seminato dolore e disperazione. Ci sono tante famiglie distrutte e senza quanto di più sicuro pensavano di avere: la loro casa. Noi abbiamo un legame forte con l’isola e oggi sentiamo quanto sia importante unirci tutti insieme e raccogliere dei fondi per aiutarli ad attendere che venga messa in atto la ricostruzione del loro territorio, che vuol dire per gli abitanti di Casamicciola riavere la propria vita, la propria realtà, la propria casa. Perciò ho immaginato una serata di festa, di sorrisi, di leggerezza per unirsi, donare e soprattutto ri-costruire insieme una casa, una comunità, un’Isola intera. Una goccia nell’oceano, ma pur sempre un progetto di speranza per chi la speranza l’ha persa, con tutto quello che il fango ha portato via. Stiamo lavorando ora con chi a Napoli lavora ma sa anche amare la bellezza di Ischia e che ora vuole stare al fianco di chi vive tutto l’anno l’isola”.

L’idea della serata di beneficenza ha trovato subito l’appoggio dei gestori di HBTOO, che hanno offerto il locale, e della Onlus Catena Alimentare Nunzia Mattera, pronta ad agire sulla serata e sulla beneficenza: si tratta infatti di un’impresa che opera sul territorio ischitano da anni e la serata grazie a loro porterà un forte aiuto alle famiglie, in particolare a coloro che sono stati sfollati da zone pericolose.

L’iniziativa è rivolta ai napoletani pronti a contribuire acquistando il proprio posto con una mail a info@charitynaight.it o scrivendo su whattsapp al 3806966342. La serata offrirà sorrisi e allegria per una buona causa.

La cena spettacolo sarà presentata dall’attrice Maria Vera Ratti, e vedrà sul palco l’alternanza di comici e artisti che si esibiranno tra cui l’ironia del noto attore Biagio Izzo e la musica fino a tardi di Marco Piccolo, il dj delle notti napoletane.

Tra i piatti della cena molta attesa per il lavoro dello chef bi-stellato Nino di Costanzo che ha deciso di partecipare gratuitamente alla serata preparando la sua versione di mezzi paccheri ai 5 pomodori che saranno nel menu di quattro portate.

Poi inizierà la notte di musica, ma soprattutto, partirà la vicinanza dei singoli napoletani che vogliono mettersi in prima linea nell’aiutare gli ischitani, tra cui anche molti sponsor che hanno già dato adesione alla serata.