Caldaia si blocca: Polizia Locale soccorre anziana sola

Le si era bloccata la caldaia e, infreddolita e non sapendo a chi altri rivolgersi, ha chiamato in piena notte la Polizia locale per un aiuto.

La protagonista della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi, è un’anziana modenese sola, residente in centro storico.

Il Comando di via Galilei, ricevuta la chiamata, ha inviato in suo soccorso gli operatori di pattuglia, che hanno provveduto a riattivare l’impianto di riscaldamento, andato “in blocco” probabilmente per un guasto.

La signora è stata quindi invitata a contattare il servizio di manutenzione per evitare che il problema si possa ripetere.

