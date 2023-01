Aversa. Riqualificazione strade, Danzi: “esistono quelle di serie A e serie B?”

“Ho letto con molta attenzione l’articolo – apparso pochi giorni fa – del super assessore ai LL.PP. nonché vice sindaco Marco Villano, in merito alla riqualificazione di via dell’Archeologia, argomento di primaria importanza da me sostenuto in diverse altre circostanze e non riguardante solamente questa strada cittadina. Prendendo in prestito un allocuzione del grande Antonio Lubrano una domanda sorge spontanea :come mai la riqualificazione delle altre strade cittadine non è stata presa in considerazione?”. Ad affermarlo, il consigliere comunale di Aversa Maurizio Danzi.

“Devo ricordare che esistano criticità ben evidenti in via Giovanni Boccaccio, via Ettore Corcioni, via Virgilio, Piazza principe Amedeo, via La Marmora per la quale giace dal 25 marzo scorso una petizione popolare firmata da ben 47 residenti? Come nel calcio italiano esistono strade di serie A e di serie B, sperando di no, interessanti di serie Ae interessamenti di serie B?”.