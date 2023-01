Aversa. Movida, codice strada, occupazione suolo pubblico: parla Piricelli

Settimana intensa per la Polizia Locale della Città di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Intensificati i controlli in materia ambientale per reprimere il fenomeno della Terra dei Fuochi, dove è stato denunciato un inquinatore per sversamento sul suolo di rifiuti speciali provenienti da lavorazione edile, in materia edilizia sono stati sequestrati manufatti e tettoie abusive, per il mancato rispetto delle norme basilari che contemplano il codice della strada elevate numerose sanzioni non solo ai veicoli ma anche ai gestori di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Dai controlli posti in essere dagli Agenti della Polizia Locale in alcune zone per lo più riconducibili a Via Roma e traverse, Via Seggio, Piazzetta Lucarelli ed altre zone, da mesi vengono elevate sanzioni per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere dai commercianti senza essere in possesso della dovuta autorizzazione.

©larampa

Tale situazione ormai è diventata costante tanto che gli operatori di Polizia Locale questo fine settimana disposti di servizio per il controllo della movida, nel pattugliare il territorio hanno elevato numerosi verbali agli esercenti privi dei necessari titoli autorizzativi.

“La Polizia Locale esercita il suo ruolo nel pieno rispetto delle leggi e concorre insieme alle altre forze di Polizia a garantire la civile convivenza nei territori. Il nostro ruolo non consente di interpretare le norme, è nostro dovere applicarle – dichiara il Comandante Piricelli -. I principi generali del Codice della Strada vanno nella direzione di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale”.

“Il Codice della Strada stabilisce le regole ed i presupposti per ottenere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, non voglio entrare nel merito delle autorizzazioni rilasciate in passato, il mio operato è svolto nel rispetto delle norme ed ha un unico fine ristabilire la legalità. Aversa è una meravigliosa Città, ha una storia, dei posti incantevoli, ogni giorno ricevo tante persone che lamentano l’invivibilità dovuta all’occupazione selvaggia, alla musica alta ed a tante altre problematiche”.

Purtroppo il Comando di Polizia Locale annovera un numero di Agenti molto risicato rispetto ai servizi quotidiani che vengono svolti e dovrebbero essere erogati, “il nostro è un impegno immane e va nella direzione di risolvere le problematiche – sottolinea il numero uno dei caschi bianchi -. Comprendo che questo mio modo di lavorare per garantire il rispetto delle regole non piace a qualcuno, ho avuto l’onore ed il privilegio di essere chiamato il primo agosto 2022 a dirigere il Comando di Polizia Locale dall’amministrazione diretta dal Signor Sindaco dott. Alfonso Golia e dall’Assessore alla Polizia Locale dott. Giovanni Innocenti, ed avere l’opportunità di lavorare in questa splendida Città, per carità lo dico sempre, tutti siamo utili e nessuno è indispensabile questo vale prima di tutto per me, basta essere chiari e dirlo, ho la maturità di comprendere ed andare a svolgere il mio lavoro in altre realtà dove probabilmente l’operato può essere apprezzato, il ruolo del Comandante della Polizia Locale è difficile e delicato, deve contemplare gli indirizzi di governo dell’amministrazione che devono sempre essere emanati nel pieno rispetto delle normative vigenti altrimenti non sono applicabili, ed adempiere a tutte le innumerevoli attività di competenza previste dalle leggi”.

“Per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico in tutto il territorio comunale, possono essere consentite le occupazioni di marciapiedi fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno metri 2 (due)”.

“L’occupazione della carreggiata può essere consentita a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico, pertanto bisogna istituire l’isola pedonale, bisogna fare un chiarimento perché spesso molti confondono la zona a traffico limitato con l’isola pedonale, nel primo caso possono accedere gli autorizzati e non è possibile occupare la sede stradale, nel secondo non può accedere nessun veicolo nemmeno quelli dei residenti – conclude il Comandante -. Il mio modo di lavorare resta sempre lo stesso e non intendo cambiarlo la mia linea è ‘legalità e rispetto delle regole’“.