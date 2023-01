Aversa. Fisco, il Comune dice no allo stralcio delle cartelle esattoriali

Il Comune di Aversa non applicherà lo stralcio delle cartelle di multe e tributi, previsto dalla legge di bilancio 2023 del governo.

Arriva in mattinata da parte dell’assemblea cittadina di piazza Municipio, guidata dal sindaco Alfonso Golia, il diniego allo stralcio parziale automatico per i crediti fino a mille euro previsto dalla finanziaria dell’anno 2023 mantenendo come da legge la possibilità per tutti di aderire allo stralcio agevolato per gli stessi crediti appunto fino a mille euro.

Lo stralcio previsto dal Governo riguarda solo le sanzioni e gli interessi per i crediti tributari e solo gli interessi per le sanzioni amministrative, il capitale dovuto resta comunque è sempre a carico dei contribuenti.

I motivi per i quali si è ritenuto opportuno non aderire allo stralcio automatico parziale sono diversi. “In primo luogo – dice il sindaco Golia – si sono voluti rispettare tutti coloro che con grande sacrifico contribuiscono regolarmente al pagamento dei tributi ed è, quindi, sembrato iniquo cancellare in automatico sanzioni ed interessi premiando coloro che fino a questo momento non hanno contribuito, soprattutto in considerazione della complessa situazione finanziaria del nostro ente che rende opportune tutte le azioni finalizzate alla tutela dei crediti dell’ente, in questo caso della somma capitale”.

Il commento del presidente del consiglio comunale Roberto Romano

“Inoltre, i cittadini che vogliono aderire allo sgravio il pagamento di quanto dovuto possono comunque accedere allo stesso beneficio cogliendo altra opportunità che la legge di bilancio offre con la cosiddetta definizione agevolata con la quale si ottiene lo stesso sgravio degli interessi e delle sanzioni con l’impegno al pagamento del capitale anche in modo rateale, il quale ribadisco in nessuna ipotesi verrebbe stralciato”.