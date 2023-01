Aversa. A fine mese l’ordinazione episcopale di Mons. Emilio Nappa

Sarà Sua Eminenza il Cardinale Luis Antonio Gokim Tagle a conferire l’Ordinazione Episcopale a Mons. Emilio Nappa, Arcivescovo titolare eletto di Satriano, sabato 28 gennaio 2023.

La Santa Messa di consacrazione avrà luogo alle ore 16:30 nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, all’Altare della Cattedra.

“Assicuriamo la nostra vicinanza e comunione a mons. Emilio Nappa mentre fa oggi la sua professione di fede e il giuramento di fedeltà prima della sua consacrazione episcopale”, aveva affermato lo scorso 23 dicembre il Card. Tagle nel corso dell’omelia della celebrazione per gli auguri di Natale agli ufficiali e dipendenti del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Nominato dal Santo Padre Segretario Aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione, con incarico di Presidente delle Pontificie Opere Missionarie, Mons. Nappa non ha mancato di ringraziare tutti coloro che “lo sosterranno nella preghiera” e di confidare nel sostegno del Vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, come dei confratelli, dei religiosi e dei fedeli laici che, “nei diversi momenti della mia vocazione e ministero, ho incontrato o accompagnato o con cui ho condiviso un tratto di strada”.

Nato il 9 agosto 1972 a Napoli, Mons. Emilio Nappa è stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Aversa il 28 giugno 1997, conseguendo il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2004. Già a servizio della Santa Sede presso la Nunziatura Apostolica in Italia come collaboratore locale dal 2002 al 2006), Mons. Nappa ha ricoperto diversi incarichi nella sua diocesi: tra questi, responsabile della Pastorale Universitaria (2007-2009); Rettore della Chiesa “San Rocco” in Aversa (2007-2021); Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Paolo” di Aversa (2009-2019); Direttore e Professore Stabile di Teologia Fondamentale presso ISSR Interdiocesano “Ss Apostoli Pietro e Paolo” Area casertana, Capua (2018-2020); Canonico della Cattedrale (dal 2020).

Dal 24 agosto 2020 è entrato in Servizio presso la Segreteria di Stato (Sez. Affari Generali – Ufficio del Personale) per poi essere trasferito il 5 settembre 2022 alla Segreteria per l’Economia – Direzione per le Risorse Umane della Santa Sede. Ricopre anche la carica di Consigliere-Segretario nell’Ente Domus Vaticanae in quanto Vice Direttore di Domus S. Marta.

“In queste ore mi conforta il pensiero del Beato Paolo Manna”, aveva scritto Mons. Nappa in una nota diffusa subito dopo l’ufficializzazione della sua elezione al Ministero Episcopale. “Il suo motto ‘Tutta la Chiesa per tutto il mondo’ è quanto mai attuale in questo momento storico della vita della Chiesa. Sono sicuro che, in modo nuovo, continuerà ad ispirare il cammino della mia vita e del mio ministero”.

Infine, ricordiamo che sabato 4 febbraio 2023 alle ore 17:30, nella Cattedrale di Aversa, ci sarà la concelebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Emilio Nappa, che al termine saluterà amici, concelebranti e fedeli presso il Seminario Diocesano.