Aversa. Elezioni Avvocati Napoli Nord: Lauro recordman di preferenze

Grazie ad un percorso associativo iniziato prima con il Sindacato forense e poi con Movimento Forense, che lo ha portato, agli inizi, nel 2014, a tenere, nell’appena inaugurato Tribunale, il primo evento formativo mai tenutosi a ‘Napoli Nord’, ed a seguire con la sua prima esperienza consiliare (biennio 2017/2018 prima e dal 2019) ha avuto modo di comprendere appieno le criticità del Foro, le dinamiche che lo caratterizzano ed acquisire particolari esperienze di gestione.

Stiamo parlando di Gianluca Lauro, avvocato di Aversa e recentemente eletto nel nuovo Consiglio degli Avvocati di Napoli Nord. Un successo per la lista “Fare Avvocatura” e per il candidato presidente Gianluca Lauro, quest’ultimo già soprannominato ‘recordman’ per le sue 1684 preferenze.

“Tutto questo, forse è inutile dirlo per chi mi conosce, è accompagnato da un legame forte con la classe forense tutta, una fede ferma nei valori che, sempre, dovrebbero contraddistinguere non solo la nostra nobile professione, ma anche e soprattutto i rapporti tra Avvocati e le Istituzioni, non solo quelle forensi – afferma Lauro -. Sono molto soddisfatto per il risultato elettorale raggiunto, e ciò soprattutto perché premia un lavoro di tessitura compiuto negli anni passati, durante i quali siamo riusciti a formare un gruppo rappresentativo, nelle sue singolarità, di tutti i territori del Circondario del Tribunale di Napoli Nord”. “Non è stato facile arrivare ad un tale risultato di coesione, anche perché si doveva rendere omogeno ciò che in partenza sembrava non esserlo; invece, intorno alle tematiche che caratterizzano il mondo Giustizia ed in particolare il micro mondo Giustizia di Napoli Nord, con le sue peculiarità, è stato possibile nel tempo ritrovare una vera comunione di intenti che farà, ne sono certo, del Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord che va ad insediarsi un unicum”.

“Questo grande risultato è stato raggiunto grazie a due fattori, di eguale importanza, il rapporto costruito negli anni, sul territorio, con i colleghi dell’intero Foro e la fiducia che, in misura sempre maggiore, gli stessi colleghi ci hanno riconosciuto negli appuntamenti elettorali mano a mano succedutisi nel tempo. Grazie a questa fiducia, siamo stati presenti, uniti e forti, all’ultimo Congresso Nazionale dell’Avvocatura tenutosi a Lecce, consentendo, proprio in quella sede, l’affermazione di un nostro iscritto nell’Organismo Congressuale Forense e che oggi siede, addirittura, nell’Ufficio di coordinamento di questa massima assise politica dell’Avvocatura in rappresentanza dell’intero distretto napoletano; inoltre, grazie a questa fiducia, siamo presenti anche in Cassa Forense“.

“Sono davvero fiero ed orgoglioso di guidare questo raggruppamento ed onorato di essere stato scelto come candidato presidente per il quadriennio 2023-2026. Sento forte la responsabilità di questo impegno nonostante abbia maturato una notevole esperienza avendo già ricoperto ruoli apicali in ambito consiliare. La maggior parte dei colleghi eletti è riuscita più volte a vedersi riconosciuta una grande fiducia dall’elettorato, il quale ha potuto constatare con quale spirito di sacrificio si sono portati avanti gli obiettivi di volta in volta prefissati”.

“I colleghi eletti che mi accompagneranno in questo cammino consiliare, hanno già preso un preciso impegno, quello di adoperarsi, quanto a disponibilità, nell’esclusivo interesse della classe forense di Nord Nord. Colleghi che amano il confronto costruttivo, riflessivi, decisi e propositivi, con competenze che spaziano tra tutte le branche del diritto: penale, amministrativo, civile (dalle materie tipiche dei GdP a quelle più ampie di competenza del Tribunale, tra cui famiglia, lavoro e previdenza, esecuzioni e fallimenti)”.

La proclamazione ufficiale del neo eletto consiglio si terrà il prossimo lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 15 presso la sala Pinacoteca del Seminario Vescovile.