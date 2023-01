Aversa. Il Civico 103 accoglie la musica jazz

Dopo il periodo buio della pandemia, il jazz trova di nuovo casa ad Aversa! Ogni giovedì presso l’Art Gallery – Civico 103, associazione che ha sede in una antica location (un tempo grancia del monastero di San Gennaro), e che il patron Antonio Iazzetta ha messo a disposizione della musica e in particolare di questo genere musicale che ad Aversa ha una sua forte tradizione sin dal secondo dopoguerra, culminata anche con il primato di essere la prima città italiana ad aver dedicato, più di trent’anni fa, una strada ad un musicista jazz, originario proprio della città normanna, vale a dire Lennie Tristano.

E così ogni giovedì a partire dalle 21.00 circa, nella sede di piazzetta Lucarelli n.16, adiacente alla movida di via Seggio, ma con un concetto culturale e di divertimento molto lontano da quel modello, si radunano molti musicisti di punta del jazz campano, trainati dal contrabbassista Marco de Tilla, dal batterista Stefano Tatafiore e dal pianista Michele Di Martino, per fare una jam session strepitosa, e alternarsi sul palco con tutti i musicisti (e ne abbiamo visti diversi in queste prime settimane come la cantante Simona De Rosa, e ancora Domenico Iavazzo e Raffaele Nicchio alla batteria, Mattia e Luigi Di Nunzio al sax alto, il chitarrista Mino Lanzieri il trombettista Flavio Dapiran, il pianista Francesco Marziani solo per citarne alcuni) presenti in sala.

Giovedì 2 febbraio ci saranno altre sorprese, e già si registrano diverse adesioni di musicisti e cantanti di primo piano, e solo chi ci sarà potrà scoprirlo. E ricordiamo che l’ingresso alla jam session è completamente libero. L’intento e di non spegnere la vera Musica in un luogo aperto alla collaborazione con l’associazione per lo sviluppo culturale ad Aversa.

Del resto in queste settimane oltre alla jam session già ci sono stati anche i concerti con il sassofonista Stefano Di Battista, con il trombettista Giovanni Amato, mentre il 10 febbraio arriveranno Rosario Giuliani e Luciano Biondini ed il 25 Febbraio Fabrizio Bosso e Javier Girotto Insomma al Civico 103, più che nel cuore della movida siamo nel cuore della Cultura e della Musica.

E chiusa la porta del Civico 103 il caos resta fuori!