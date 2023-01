Hai un’auto sportiva? Oggi puoi divertirti a guidarla in pista

Possiedi un’auto sportiva? Non ci sono dubbi, sei una persona molto fortunata! Si stima che in Italia le auto sportive non superino l’1% delle immatricolazioni totali, chi ne è proprietario, dunque, può assolutamente vantarsene.

Le auto sportive, al di là delle loro eccellenti performance, hanno un fascino unico, di conseguenza utilizzarle per le proprie esigenze personali, o anche solo poterle ammirare nel proprio garage, è senza dubbio una grande prerogativa.

Le auto sportive sono sempre delle “luxury car”?

Quando si parla di auto sportive non si parla esclusivamente di vetture del settore “luxury”: sicuramente la grande maggioranza di queste auto è molto costosa, ma se si vuol avere a disposizione un piccolo “bolide” non è necessario spendere tanto.

Le Abarth, ad esempio, sono delle auto sportive il cui costo è assolutamente nella media, nell’ordine di 30.000 euro per un veicolo nuovo.

Per chi non vuol badare a spese, invece, non c’è che l’imbarazzo della scelta: tra Ferrari, Audi, Aston Martin, Lamborghini ed altri marchi ancora, sono disponibili decine e decine di modelli dal costo superiore a 100.000 euro.

Provare le performance della propria auto sportiva: come fare?

Sebbene, come detto, le auto sportive siano meravigliose anche nei semplici utilizzi quotidiani, è più che legittima la curiosità di scoprire cosa sono in grado di fare i loro motori.

Per ovvie ragioni, ciò non è possibile su strada: è infatti necessario rispettare i limiti di velocità e, al di là di ciò, la guida sportiva non potrà mai considerarsi sicura su una qualsiasi strada pubblica, di conseguenza chi vuol togliersi questo sfizio può farlo portando in pista la propria auto.

Quest’opportunità è davvero molto interessante e consente ai proprietari di auto sportive di divertirsi senza rischi vivendo un’esperienza unica nel suo genere.

Come si può portare in pista la propria auto?

Ma come si può fare se si vuol portare in pista la propria auto sportiva? Semplice: è necessario rivolgersi ad un’azienda specializzata che offra questo tipo di servizi.

Le realtà del settore sono diverse, una delle più note è TrackDays, la quale dispone di un network di circuiti automobilistici che abbraccia l’intera Italia da Nord a Sud, Isole comprese.

Vivendo un’esperienza come questa, dunque, sarà possibile guidare la propria auto su circuiti che hanno fatto la storia dell’automobilismo in Italia, come l’Autodromo internazionale del Mugello, in provincia di Firenze, l’Autodromo di Misano Adriatico, in Romagna, il Circuito Tazio Nuvolari, in provincia di Pavia, l’Autodromo di Vallelunga, nei pressi di Roma, solo per fare alcuni esempi.

Vivere un’esperienza simile, è utile sottolinearlo, non significa soltanto avere il circuito a disposizione, ma consente anche di usufruire di una serie di utili servizi quali briefing sul comportamento da tenere su pista, la presenza di un istruttore a bordo laddove necessaria, e quant’altro di utile per divertirsi in sicurezza.

Chi possiede un’auto sportiva, dunque, può considerare quest’intrigante opportunità, senza trascurare il fatto che servizi di questo tipo possono essere un’ottima idea anche per chi vuol fare un inedito regalo esperienziale.