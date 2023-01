Arriva il locker per gli acquisti via internet

Un nuovo servizio per i cittadini di Cancello ed Arnone: nei prossimi mesi, infatti, sarà installato un locker per rendere più agevoli gli acquisti online.

A spiegare il servizio l’assessore Gaetano Ambrosca. «Si tratta di una struttura con delle cassette di sicurezza nelle quali far arrivare i prodotti che si acquistano attraverso le piattaforme telematiche – ha specificato l’assessore – con un apposito codice qr code che giungerà sul cellulare dell’acquirente sarà possibile ritirare la merce. Con lo stesso sistema è possibile effettuare anche i resi. Siamo di fronte ad un servizio utile per tutte le famiglie di Cancello ed Arnone che possono usufruire di un luogo fisico dove far arrivare la merce acquistata in maniera telematica quando non sono in casa. La nostra comunità si conferma al passo con i tempi con questo nuovo servizio che si trova in tutte le grandi città».