Allerta meteo, Cesa controcorrente: scuole aperte

“Sarò impopolare, mi attirerò le “antipatie” degli alunni (spero solo quelle), ma domani, dopo aver consultato anche gli altri componenti dell’Amministrazione Comunale, ho deciso di non chiudere le scuole per ‘Allerta Meteo'”. A dirlo, il sindaco di Cesa, Enzo Guida.

“Sono anche consapevole che tutti i miei colleghi sindaci, della zona aversana e della provincia di Caserta, hanno già firmato le ordinanze di chiusura. Ma io ho deciso di no! Certamente non per essere controcorrente, ma perchè non ne vedo le ragioni. Il Bollettino della Protezione civile indica una allerta Arancione a partire dalle ore 9 (quindi dopo l’ingresso in classe) e sarebbero previste piogge e vento. Ma è questo un motivo valido per tenere chiuse le scuole? Io ricordo che addirittura, quando andavo alle elementari, dalla mia classe un giorno vedemmo nevicare! E non c’è mai stata la chiusura per Allerta Meteo”.

“La Protezione Civile non specifica, nel suo bollettino, le aree geografiche di maggior interesse, ma c’è una indicazione generica. La pioggia ed il vento non creano particolari problemi agli alunni in classe. Il percorso casa-scuola è sempre avvenuto in sicurezza e la maggior parte degli alunni si reca negli edifici accompagnati in autovettura o pulmini. Credo che abbiamo innescato, noi Sindaci, firmando in passato ordinanze di chiusura una idea sbagliata. C’è la convinzione che Allerta Meteo significhi automaticamente chiusura delle scuole. Non è cosi! In caso di pioggia e vento le scuole sono luoghi sicuri. La scuola è importante, deve essere sempre aperta, anche quando c’è Allerta Meteo. Questo è il mio pensiero!”.