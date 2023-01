L’allarme del Movimento Nazionale: “presunta compravendita voti alle scorse comunali”

“A Melito di Napoli da tempo ormai circolano degli audio riguardanti un fantomatico dialogo in cui, un tale si vanta di avere acquistato i voti degli elettori per le elezioni dell’attuale amministrazione comunale. Purtroppo la vendita del proprio voto è una pratica consolidata da tempo specie nel sud Italia, ma quel che dovrebbe far riflettere è la spavalderia di questa persona che addirittura si vanta delle sue azioni riconoscendo dei crediti e dei meriti nei confronti di chi ha beneficiato dei suoi ‘servizi'”. A denunciarlo, tramite nota stampa, il Movimento Nazionale – la Rete dei Patrioti.

“Se tutto ciò dovesse essere confermato, nel frattempo si spera che le autorità competenti stiano indagando, scoppierebbe il finimondo perché gli amministratori nominati negli audio dovrebbero dimettersi all’istante e allo stesso tempo il Prefetto di Napoli dovrebbe sciogliere il Consiglio Comunale e nominare un commissario affinché sia fatta chiarezza e, una volta accertati i fatti, estromettere a vita dai pubblici uffici i colpevoli”.

“La politica quella con la P maiuscola dovrebbe essere un servizio per la comunità, per tutta la gente della propria città rappresentata e non un mercanteggiare continuo per ottenere favori e prebende per se stessi o per i propri accoliti, come Movimento Nazionale – La Rete dei Patrioti auspichiamo che l’attuale ‘classe politica’ melitese sia spazzata via con provvedimenti durissimi e che una compagine di facce nuove, rispettosa e amante della propria città, prenda il loro posto facendo solo ed esclusivamente gli interessi di Melito e della sua gente”.