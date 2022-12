Villa Literno. Esami danza classica per la ‘Non solo danza’ con la Royal Academy di Londra

Gli allievi della Royal Ballet School ‘Non Solo Danza’ di Villa Literno hanno sostenuto – quest’oggi – gli esami con la prestigiosa Royal Academy of Dance di Londra riconosciuta a livello internazionale, presso la scuola ad indirizzo professionale la “Style Dance” di Campobasso.

Gli esami con la Royal Academy of Dance hanno un grande valore accademico e artistico che servirà per intraprendere una carriera professionale nel mondo della danza, ma sono anche importanti perché insegnano a lavorare intensamente per raggiungere vari obiettivi quali: migliorare la postura, Incrementare l’autostima, aiutare a superare e affrontare le difficoltà tecniche e psicologiche.

“Tutto questo è un importante percorso di crescita per i nostri allievi, ringraziamo la mentore della Royal Academy of Dance di Londra Sara Aniello, direttrice della Royal Ballet School Style Dance di Campobasso per averci aiutato a preparare e a formare i nostri allievi hanno detto le insegnanti della Royal Ballet Academy School Non Solo Danza Mena Nucci, Nunzia e Antonella Griffo -. Il nostro pensiero va a loro e ai genitori che con tanta pazienza, sostegno, fiducia e passione hanno sempre creduto in questo programma accademico e ci auguriamo che il nostro territorio possa valutare e ammirare la scelta e la promozione dei programmi della Royal Academy of Dance di Londra, l’Accademia Internazionale conosciuta in tutto il mondo che favorisce la crescita personale, culturale, artistica, professionale ma anche fisica della persona”.