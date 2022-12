(VIDEO) ‘Wata Wata’, il nuovo tormentone di Rita De Crescenzo

Non avrà i numeri di Meghan Trainor e della sua ‘Made You look’, non sarà paragonabile a ‘Calm Down’ di Rema ma di certo il nuovo tormentone TikTok made in Italy, o meglio made in Napoli, è quello di Rita De Crescenzo.

‘Ma Chi Site’, questo il titolo del brano, spopola e le corografie si moltiplicano di giorno in giorno.

TORMENTONE TIKTOK, IL SUCCESSO DI “WATA WATA”

Dietro il successo della chiacchieratissima tiKtoker napoletana la semplicità. A differenza di tutte le coreografie replicabili e replicate che sono alla base del social del momento, quella di ‘Ma Chi Site’ è tutta da improvvisare. Non ci sono tutorial da seguire, non ci sono “mosse” e acrobazie impossibili ai più.

Basta agitarsi a suon di musica, canticchiare le rime baciate della canzone e il gioco è fatto. Il divertimento è assicurato.

LA REGINA DEL TRASH: NON SOLO TIKTOK MA ANCHE YOUTUBE

Rita De Crescenzo non è solo TikTok il suo successo è anche su YouTube. I suoi brani e le sue uscite raccolgono numeri da capogiro anche sulla piattaforma video. Le sue canzoni, con i relativi video, toccano milioni di visualizzazioni con il picco di ‘Ma te vulisse fa na gara e ballo?’ dove le views sono addirittura 5,7 milioni.

