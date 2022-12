Le forze di terra bielorusse potrebbero unirsi nel conflitto con quelle russe in Ucraina, stando a informazioni russe, a affermarlo l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ultimo rapporto che si concentra su come la pressione di Mosca su Minsk per entrare in guerra possa piegare le ultime resistenze di Minsk.