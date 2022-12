Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo in tv con ‘Filumena Marturano’

“‘E figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”. Nel 1946 Eduardo De Filippo con ‘Filumena Marturano’ mette in scena una famiglia, che va oltre il legame di sangue. Una ‘grande rivoluzione’: a quel tempo la legge non proteggeva i figli considerati illegittimi.

E ancora, racconta il bisogno di essere amati, il desiderio di paternità e dà dignità alla fragilità. Le opere di De Filippo ancora oggi sono attualissime, senza tempo e che la Rai ha proposto lo scorso Natale con le trasposizioni filmiche di ‘Natale in casa Cupiello’ e ‘Sabato, Domenica e Lunedì’.

Questa sera, in prima serata su Rai1 con la regia di Francesco Amato, lo fa reimmaginando ‘Filumena Marturano’. Nei panni della protagonista c’è Vanessa Scalera, amatissima dal pubblico per ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’, in quelli dell’amato Domenico Soriano c’è Massimiliano Gallo, reduce dal successo di ‘Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso’.

Nel cast anche Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti e Massimiliano Caiazzo.

De Filippo ha scritto questa opera per sua sorella Titina per raccontare Filumena Marturano – al cinema in ‘Matrimonio all’italiana’ (1964) diretto da Vittorio De Sica con Sophia Loren e Marcello Mastroianni – una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane.

Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena però “‘E figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.

(Dire)