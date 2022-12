Tiro dinamico, l’aversano Santarcangelo campione del mondo

Straordinario risultato per la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo acquisito ai recenti Campionati del Mondo di pistola tenutisi a Pattaya (Thailandia) dal 27 novembre al 2 dicembre.

Sul podio di Pattaya, c’è anche Aversa. Adriano Santarcangelo ha conquistato ben due medaglie d’oro sia nella disciplina individuale come ‘Standard Senior 1° Assoluto’; sia in quella di squadra (Standard Senior) assieme a Leonardo Bettoni, Giulio Del Rosario e Paolo Paoletti.

Per Santarcangelo (59anni), il ‘Prof’ come viene chiamato da tutti, è un ex poliziotto ma è anche pluricampione italiano ed attuale campione europeo divisione Standard Senior, per il tiro d’azione con la pistola è una passione iniziata dal 1990.

Attualmente è istruttore e titolare di Police Shop (negozio articoli militari e libera vendita sito in Aversa): per lui si è trattato del decimo mondiale di tiro dinamico: è stato nominato “portabandiera” dell’Italia ai questi campionati mondiali in Thailandia per essere l’atleta di tiro dinamico italiano più medagliato.