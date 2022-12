“Serata d’onore’ con Michele Placido ad Aversa

Ad Aversa, domenica 18 dicembre, al Teatro Cimarosa, nell’ambito della stagione teatrale fortemente voluta dalla famiglia Virgilio e diretta da Daniele Ippolito, per riportare i grandi attori in città, arriva Michele Placido.

Tra i maggiori attori sulla scena in Italia negli ultimi cinquant’anni, Placido da diverso tempo ha intrapreso la carriera anche di regista, e proprio nelle ultime settimane è uscito il suo film, dove recita anche in un ruolo minore, l’Ombra di Caravaggio, molto apprezzato dal pubblico e dalla critica.

Indimenticabile protagonista nella fiction televisiva “La Piovra”, da attore è stato protagonista in oltre un centinaio di film, con i maggiori registi.

Dal “Casotto”, cult movie dove dovrebbe fidanzarsi con una giovanissima Jodie Foster a L’America di Gianni Amelio.

Un elenco lunghissimo impreziosito dagli anni novanta, con l’esordio dietro la macchina da presa come regista, per il film Pummarò e con lungometraggi come Un Eroe Borghese e Romanzo Criminale, veri capolavori della cinematografia italiana.

Ad Aversa giunge con il suo spettacolo “Serata d’onore”, dove l’istrionico attore terrà un fil rouge con i presenti, tra cinema teatro e poesia, coinvolgendo il pubblico.

Un racconto, ancor più un dialogo, in cui Placido affronta monologhi dei grandi poeti come Dante, Montale, D’Annunzio, Neruda, ma spazia anche con un omaggio a Napoli, attraverso Viviani, Di Giacomo e ovviamente non poteva mancare Eduardo De Filippo. Ad accompagnare in questa performance l’attore pugliese, ci saranno Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino).

Per assistere allo spettacolo, a parte gli abbonati, ci sono ancora poltrone disponibili, e basterà recarsi al botteghino del Teatro Cimarosa. Lo spettacolo è in esclusiva per la zona.