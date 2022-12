Scappano all’alt dei Carabinieri, in 7 in auto fuori strada

È di tre morti, di 33, 29 e 15 anni, e 4 feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria.

Come reso noto dal 118 i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo.

Viaggiavano tutti su di una sola auto finita fuori strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo.

È il bilancio del drammatico incidente accaduto questa notte a Cantalupo, piccola frazione alle porte di Alessandria. Viaggiavano in 7 su una Peugeot, tornavano da un sabato sera trascorso a divertirsi: velocità, nebbia e asfalto viscido sono state le cause dell’impatto avvenuto dopo la fuga dalle forze dell’ordine.

Quando alle quattro del mattino una gazzella dei Carabinieri li ha visti procedere a zig zag, nel quartiere Cristo ad Alessandria, ha cercato infatti di fermare la macchina il cui conducente non sembrava essere molto lucido. Ma a nulla sono serviti i lampeggianti per intimare l’alt: il giovane al volante ha accelerato e in breve tempo è riuscito a seminare i militari, dirigendosi fuori città.

I carabinieri erano ormai lontani quando il ragazzo che guidava la’auto a velocità molto elevata, lungo la statale 244, ha totalmente perso il controllo dell’auto che ha sbattuto prima contro un gard rail per carambolare contro un passaggio a livello, dopo un volo di oltre una decina di metri. L’auto ha finito la sua corsa dentro al cortile di una casa, sorvolando anche un bombolone di gpl.

Nell’impatto devastante hanno perso la vita sul colpo tre giovani di 15, 21 e 23 anni, tutti italiani e residenti ad Alessandria.

Quando i Carabinieri hanno raggiunto la zona dell’incidente, si sono trovati di fronte una scena drammatica con i corpi delle vittime sbalzate fuori dalla vettura andata totalmente distrutta.

Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato: sono in corso accertamenti sulle sue condizioni psicofisiche per capire se avesse bevuto o assunto sostanze stupefacenti.

(foto ilpiccolo)