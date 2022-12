Tutto quello che devi sapere sul diploma di geometra

Il geometra è quel professionista che valuta, misura e progetta opere pubbliche o private di modesta entità. Opera spesso come privato o nel settore pubblico nell’ambito dell’urbanistica e dell’edilizia. Ha una formazione in matrie tecniche, topografiche, giuridiche, fiscali, economiche, agricole e sociali. Scopriamo di più sulla professione del geometra.

Come diventare Geometra

Esistono due tipi di geometra, con due percorsi distinti, ma un esame di stato in comune per ottenere l’abilitazione necessaria a esercitare la professione:

Geometra diplomato

Geometra laureato

Il geometra diplomato ha frequentato una scuola superiore della durata classica di 5 anni, oppure un diploma geometra online per conseguirlo anche in 1 anno. Al termine di questo percorso è previsto un esame di maturità. I vantaggi nel seguire un corso online sono legati alla gestione del tempo, al percorso dedicato e personale, ai docenti sempre disponibili e al tutor dedicato che seguirà il percorso dall’inizio alla fine.

Il geometra laureato è invece uno studente che ha preso un qualunque diploma e poi sceglie di iscriversi ad una delle seguenti facoltà: ingegneria civile e ambientale, architettura, scienze e tecniche dell’Edilizia, Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale. Questo è il minimo richiesto per accedere all’esame di stato. Volendo, si può proseguire con l’approfondimento attraverso il conseguimento di laurea magistrale a indirizzo: Architettura e ingegneria civile o Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Certo, difficilmente un Architetto specializzato si cimenterà con un esame di stato da geometra, ma non è vietato per legge, perciò è comunque una possibilità concreta.

Entrambi saranno poi, una volta superato l’esame, iscritti al medesimo Albo professionale, senza distinzione di percorso di studi. I requisiti per l’esame di stato per l’abilitazione a geometra sono, per il diplomato, di almeno uno dei seguenti percorsi:

Tirocinio di 18 mesi presso lo studio di un architetto o un geometra esperto

di 18 mesi presso lo studio di un architetto o un geometra esperto Attività tecnica subordinata di 18 mesi

di 18 mesi Corso per diventare geometra organizzato dai collegi territoriali della durata di 6 mesi

per diventare geometra organizzato dai collegi territoriali della durata di 6 mesi Percorso ITS (Istituto tecnico superiore) per 4 semestri

(Istituto tecnico superiore) per 4 semestri Corso IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) per 2 mesi.

I corsi ITS e IFTS sono percorsi post maturità alternativi al corso di laurea.

Materie di Studio

Le materie di studio si differenziano nei due percorsi. Visto che il diploma di geometra riconosciuto dal MIUR è comunque un diploma di istruzione superiore, avrà al suo interno materie limitrofe e generali quali italiano, storia, matematica, ecc. Oltre a queste, materie come topografia, estimo, progettazione degli impianti, gestione del cantiere ed altre più specifiche andranno a completare il monte ore. Nel percorso universitario invece le materie di studio saranno prettamente quelle specifiche della professione, con un approfondimento maggiore rispetto al quinquennio della scuola superiore.

Cosa fa un Geometra

Il Geometra non è solo colui che prende le misure e controlla qualche pianta, ma è una figura poliedrica al quale sono preposte diverse mansioni. Tra le tante: stima del valore immobiliare considerando i diversi fattori tecnici; elaborazione di planimetrie e piantine, spesso in collaborazione con un architetto; effettuazione di rilievi topografici; progettazione edilizia, urbanistica e architettonica in collaborazione con l’ingegnere civile e ambientale; direzione dei lavori nei cantieri di opere stradali o edili, dalla consegna dei documenti di inizio attività presso il comune alla stesura dello stato di avanzamento dei lavori; consulenza in ambito catastale oltre a controlli e notifiche; redazione di attestati di prestazione energetica; interventi di ristrutturazione edilizia.

Sbocchi professionali

Gli sbocchi professionali possono rientrare nel lavoro dipendente, in uno studio privato o negli uffici comunali, oppure come libero professionista, aprendo uno studio e fornendo servizi di ogni tipo. Molti geometri riescono a portare avanti più lavori ed avere sia un impiego pubblico che uno studio privato. I vantaggi legati alla libera professione sono ovviamente nella remunerazione, che può raggiungere cifre anche molto elevate.

Lo stipendio di un apprendista geometra può partire dai 700€ mensili e arrivare a 3000€ al mese per un capo cantiere esperto. La media può essere stimata quindi intorno ai 1600/1700€ netti al mese.