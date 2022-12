Non sottovalutate la qualità per la scelta delle vostre attrezzature da ufficio

Quando si dice ufficio, molti di noi agitano le mani per indicare le attrezzature da ufficio. Dopo tutto, è possibile lavorare al tavolo da pranzo.

Avete però mai provato a calcolare quante ore passate in ufficio? Nella stragrande maggioranza dei casi, non sarà un numero basso. La qualità delle attrezzature diventa un aspetto fondamentale.

Non è necessario spiegare le ben note conseguenze di una seduta scorretta per lungo periodo. Forse tutti coloro che passano ore a lavorare al computer hanno sofferto di mal di schiena, cervicale o mal di testa.

Inoltre, l’ambiente di lavoro influisce direttamente sulle prestazioni: quando non ci si sente a proprio agio in ufficio, le prestazioni lavorative ne risentono negativamente. Ricordatelo quando state acquistando una nuova sedia per ufficio o state affrontando una ristrutturazione completa dell’ufficio con i vostri colleghi, dipendenti e supervisori.

Una sedia di qualità è essenziale

Chi ha una sedia da ufficio di qualità riduce il rischio di problemi alla schiena e all’apparato muscolo-scheletrico. I parametri più importanti sono le dimensioni del sedile e dello schienale: il sedile deve essere sufficientemente comodo da non premere da nessuna parte.

Naturalmente, è anche possibile regolare l’altezza in modo continuo. La postura corretta prevede che le ginocchia devono formare un angolo di circa 90 gradi quando si è seduti, mentre i piedi toccano sempre il suolo per tutto il perimetro e anche lo schienale della sedia deve rendere possibile modificarne l’inclinazione. Per questo motivo, le sedie moderne sono solitamente dotate di un dispositivo che consente allo schienale di inclinarsi leggermente all’indietro quando viene reclinato, offrendo alla schiena un sostegno confortevole e un’inclinazione naturale. Anche il materiale gioca un ruolo importante nella seduta e nello schienale, che dovrebbe essere traspirante e perciò funzionale sia in estate che in inverno.

Un fattore altrettanto importante è la qualità della base. Alcune sedie tendono a produrre rumori di ogni tipo dopo qualche mese di utilizzo e una sedia che scricchiola può interrompere improvvisamente il flusso di pensieri vostro e anche degli altri “occupanti” dell’ufficio. È inoltre importante risolvere subito la questione della scelta di una sedia con o senza rotelle, considerando che la superficie su cui verrà posizionata la sedia gioca un ruolo fondamentale.

Scegliete con cura la vostra scrivania

Naturalmente, la scrivania è inseparabile dalla sedia e anche la qualità del piano d’appoggio è decisiva. Infatti, la scrivania deve essere stabile e sufficientemente spaziosa per ospitare tutto ciò che si utilizza per lo svolgimento del proprio lavoro. È stato raccomandato di guardare il monitor del computer da una distanza di 50 – 80 centimetri (a seconda delle dimensioni del monitor), che deve essere calcolata anche in base alla profondità della scrivania.

Un altro parametro importante è l’altezza. In generale, si raccomanda che il piano della scrivania sia ad almeno 60-70 centimetri da terra, ma naturalmente dipende dalla vostra statura. Il sedile della sedia deve essere distante almeno 30 centimetri dal piano del tavolo, in modo che non ci sia spazio per le gambe. Un grande successo degli ultimi anni sono le scrivanie regolabili in altezza, che possono essere utilizzate sia per lavorare seduti che in piedi. Secondo alcuni esperti, cambiare posizione possibilmente ogni 30 minuti è il modo per evitare dolori alla schiena e al collo anche quando si lavora al computer per lunghi periodi di tempo.

Caos o organizzazione accurata?

Ognuno preferisce qualcosa di diverso e l’organizzazione dello spazio di lavoro non fa eccezione. Alcune persone non hanno problemi con il caos e un’alta pila di fogli o uno strato continuo di cancelleria che ricopre la loro scrivania non è un problema per loro. Per l’altro gruppo, invece, un ambiente di lavoro di questo tipo è fonte di stress e di una perenne perdita di attenzione. Se fate parte di questo gruppo, non potete fare a meno di una buona organizzazione e quindi via libera a cassettiere, ripiani per cassetti o anche semplici scatole di carta possono fare al caso vostro. Più documenti e altri oggetti sono necessari per svolgere il proprio lavoro, e più è necessaria un’organizzazione accurata. In ogni caso, potete adattare il vostro spazio di lavoro a voi e alle vostre esigenze. Se utilizzate evidenziatori, note adesive o calendari di pianificazione, teneteli sempre a portata di mano. Non c’è niente di più fastidioso che cercare materiale per l’ufficio nel bel mezzo di un lavoro diviso.

Un ambiente piacevole contribuisce a migliorare i risultati lavorativi

Non è necessario sentirsi subito a casa nel proprio ufficio, ma è necessario sentirsi a proprio agio, cosa che non si può ottenere con un’area di lavoro arredata in modo rigido e con pareti spoglie. Non abbiate quindi paura di decorare il vostro ufficio con gli oggetti che amate. Possono essere piante, foto di famiglia, stampe alle pareti o altri piccoli oggetti che rendono lo spazio accogliente. Naturalmente, assicuratevi di verificare con i vostri colleghi eventuali cambiamenti importanti al di fuori della vostra scrivania. L’obiettivo è far sentire tutti i partecipanti il più possibile a proprio agio nello studio o zona lavoro.