Nuovo switch off, dal 21 dicembre solo canali in HD

Nuova pietra miliare verso passaggio al digitale della tv italiana. Dal 21 dicembre i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD).

Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario effettuare la risintonizzazione dei propri apparati; qualora, anche dopo aver effettuato la risintonizzazione, persistessero problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili, sarà necessario sostituire la propria TV o il proprio decoder con un apparato compatibile con l’HD.

SWITCH OFF DIGITALE, COME VERIFICARE SE LA TV È COMPATIBILE

Per verificare che il proprio apparato sia compatibile con l’HD è sufficiente accertarsi che i canali delle principali emittenti televisive nazionali vengano visualizzati nei primi 100 numeri digitabili dal telecomando, (ad es. verificare che Rai 1 HD sia posizionato al numero 1, Canale 5 HD sia posizionato al numero 5 o LA7 HD al numero 7 del telecomando), si legge sui sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Chi già riceve questi canali in HD nei primi 100 numeri del telecomando, non dovrà fare nulla: il 21 dicembre anche la trasmissione di tutti gli altri canali avverrà automaticamente con la nuova codifica MPEG-4 e i canali saranno visibili in alta qualità.

Gli spettatori che invece, ancora oggi, ricevono i canali nazionali solo dalla numerazione 500 in poi e in definizione standard (ad es. Rai 1 SD al numero 501 o Canale 5 SD al numero 505), per continuare a vedere l’intera programmazione televisiva dovranno necessariamente sostituire la propria TV o il proprio decoder con uno di nuova generazione capace di ricevere i segnali in HD.

In ogni caso, prima di effettuare la verifica, è sempre opportuno procedere alla risintonizzazione dei canali.

(Dire)