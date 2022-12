Natale ad Aversa, Golia chiarisce su luminarie ed eventi

“Vi parlo del Natale ad Aversa, anche perché nei giorni scorsi ho letto diverse inesattezze e parecchie stupidaggini. A causa delle prescrizioni ricevute dalla Corte dei Conti, per degli errori contabili risalenti al 2017 (ricorderete chi era in carica), abbiamo il blocco delle spese non obbligatorie pur avendo già previsto le somme nel bilancio previsionale per il Natale. Abbiamo dunque promosso un avviso pubblico per ricevere sponsorizzazioni per il Natale e, come sempre quando c’è da supportare la comunità, tanti imprenditori, commercianti e non solo hanno risposto presente. Stamane hanno iniziato il montaggio dei primi allestimenti”. A dirlo, il sindaco di Aversa Alfonso Golia.

“È grazie a loro, alle scuole, alle associazioni, alla Camera di Commercio che abbiamo strutturato un calendario di eventi per Natale che siamo certi vi piacerà. Vi comunico inoltre che le luminarie di Natale saranno accese dal lunedì al mercoledì dalle 17:30 alle 22 e nei fine settimana a partire dal giovedì fino alle 24. La scelta è doverosa e dovuta alla crisi energetica, all’aumento dei costi ed è in linea con le scelte che la maggior parte dei comuni stanno facendo”.

“Come vedete dunque molte delle cose che vi sarà capitato di leggere negli ultimi giorni sui social e su alcuni media non sono assolutamente vere. A certi “opinionisti” toglierei il diritto all’uso della tastiera, visto è comprovato che nemmeno verificano e si informano sulle cose che scrivono. Vi aspettiamo sabato alle 18 per festeggiare tutti insieme l’accensione dell’albero di Natale a Piazza Municipio! Sarà anche il giusto momento per ringraziare quanti hanno contribuito: l’Aversa che partecipa e collabora. L’Aversa che ci piace! A tutti loro il mio profondo grazie”.