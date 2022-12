Natale ad Aversa, concerto dell’Unisound a Casa Cimarosa

Si avvicina il Natale e il giorno 21 dicembre alle ore 20.30, presso Casa Cimarosa, concessa dal Comune, si terrà il concerto ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti, promosso e organizzato dall’Associazione Unisound.

Il sodalizio diretto dal Maestro Cristina Galiero, con sede in Aversa, in via Giotto n.103, è attivo da diversi anni nella promozione sociale e soprattutto nella diffusione della cultura musicale a 360 gradi sia come formazione di bambini ragazzi ed adulti con corsi di propedeutica musicale corsi basi ed avanzati di strumento, canto, laboratori di musica di insieme sia con corsi di alta formazione per professionisti attraverso la collaborazione di insegnanti come Marco Galiero, per appunto l’alta formazione, come la stessa direttrice Cristina Galiero Maestro di canto moderno per la formazione dei Cantanti con il suo metodo “Body Singing”, del docente di chitarra Moderna e direttore dell’ensemble musicale Giulio Cannavale, il docente di pianoforte classico Nicola Abate, docente di batteria Raffaele Nicchio docente di basso e contrabbasso Camillo Chianese, docente di chitarra classica Adele Abate e la docente di canto per i più piccoli Teresa Galiero e con noi quest’ anno anche la Musicoterapeuta Cecilia Videtta.

L’associazione utilizza la musica non solo per creare professionisti, ma per risvegliare i giovani alla consapevolezza delle proprie infinite potenzialità.

“Un ringraziamento di vero cuore – fanno sapere dal sodalizio – va anche a tutti i genitori che con pazienza accompagnano i loro figli per poterli preparare all’esecuzione dei concerti ed agli allievi seguiti dal direttore dell’ensemble musicale ed insegnante di chitarra moderna Giulio Cannavale, dalla direttrice di coro ed insegnante di Canto Cristina Galiero saranno: Roberta di Franco basso elettrico, Antonio Guida Batteria, Giuseppe Pupo chitarra acustica, Francesco Carleo chitarra elettrica, Giuseppe Costanzo chitarra acustica, Antonio Giugliano chitarra acustica, Emanuele Guadalupi pianoforte, Matteo Giugliano chitarra elettrica, alle voci Sarà Pagano ,Francesco Iavazzo, Francesco Verde, Rosita Palma, Francesca d’Ambrosio”.

Inoltre si esibirà il quartetto vocale professionale con brani della tradizione gospel composto dalla stessa vocal coach Cristina Galiero, Sara Guida, Mariapia Nunneri ed Ecole Cortone.

I soci dell’associazione gli insegnanti e tutto lo staff organizzativo, si stanno impegnando con passione e determinazione per diffondere la cultura musicale moderna e jazz nel territorio aversano e napoletano e per l’organizzazione di questo evento.