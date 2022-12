Natale a Casaluce, il programma natalizio della Pro Loco

La Pro Loco di Casaluce “Casaluci” APS, oltre alla collaborazione in altri eventi con l’Amministrazione Comunale, ha pubblicato il proprio calendario degli eventi previsti fino alla fine di questo Anno 2022.

Dopo due anni di Festività Natalizie passati al chiuso a causa della pandemia – commenta il Presidente della Pro Loco Antonio Macchione – vogliamo finalmente tornare a brindare tutti insieme in piazza. Inutile precisare – continua il Presidente – che tutte le Associazioni del Territorio e tutti i Cittadini sono invitati sia nelle Parrocchie per i concerti che in piazza per i Brindisi Augurali.

Si inizia martedì 20 dicembre alle ore 19:00 con un concerto presso la Parrocchia di San Marcellino di Aprano in Casaluce, a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “L. van Beethoven” di Casaluce, diretti dal Maestro Prof. Rosario Laino.

Durante l’evento, essendo questo mese il periodo in cui si intensificano le attività criminali ai danni di persone, soprattutto anziane, il Tenente Colonnello Ivano Bigica, Comandante della Compagnia Carabinieri di Aversa e il Maresciallo Capo Amedeo Scialdone, Comandante della Stazione Carabinieri di Teverola/Casaluce, dedicheranno qualche minuto a fornire consigli pratici per contrastare e prevenire il fenomeno. Per l’occasione è stata realizzata una brochure che verrà distribuita a tutti i presenti.

Si continua mercoledì 21 dicembre alle ore 19:30 con un concerto presso l’Abbazia/Santuario di Santa Maria di Casaluce, sempre a cura dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “L. van Beethoven” di Casaluce, diretti dal Maestro Prof. Rosario Laino.

Sabato 24 dicembre alle ore 11:00, ci sarà il tradizionale scambio di Auguri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale con panettone e spumante per tutti, presso piazza Statuto.

Lo scambio di Auguri con panettone e spumante per tutti, si ripeterà sabato 31 dicembre alle ore 10:30, sempre in piazza Statuto ove, tra l’altro, verranno premiati, con attestati e buoni spesa per materiale didattico, i sei ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Casaluce, risultati vincitori del concorso a tema “Festività Natalizie”, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l’ICS “L. van Beethoven” e l’Amministrazione Comunale.

Ovviamente durante lo scambio di Auguri nelle due Vigilie, per i più piccoli la giornata sarà allietata da giochi, animazioni e dolcetti con divertimento assicurato.