Napoli al top ma la scaramanzia non perdona: ecco le sfidanti del campionato 2022 – 2023

Napoli inarrestabile nella prima parte di campionato è questo è ormai più che un semplice dato di fatto, lo potete vedere nei pronostici della Serie A qui, ma per un popolo di tifosi altamente scaramantico è difficile pensare che tutto fili liscio, quindi soprattutto in questo caso, è meglio volare basso e tenere d’occhio tutte le probabili favorite per la vittoria dello Scudetto 2022 – 2023.

Che fine farà la Juventus? Intanto è una delle squadre più in forma

Anche dopo le ultime notizie sulle dimissioni di tutta la dirigenza della Juventus e il terremoto societario, i Bianconeri rimangono non solo i diretti sfidanti per lo Scudetto 2023 ma sono anche il club più in forma nelle ultime 5 gare prima dello stop per i Mondiali.

La Juventus ha tenuto il passo del Napoli e si presenta come la difesa che in queste ultime gare ha subito 0 gol. In 15 partite, i Bianconeri hanno subito soltanto 7 reti e possiedono attualmente il reparto difensivo più forte del campionato.

Il Milan vuole fare il bis

Anche se le statistiche del Napoli 2022 – 2023 sono semplicemente straordinarie, non bisogna dimenticare che il Milan è al secondo posto e sta dimostrando tutte le intenzioni di fare il bis Scudetto.

I Diavoli sono affamati e il rientro di Ibra a gennaio potrebbe davvero spostare gli equilibri, senza contare che anche il Napoli dovrà affrontare la Champions League e la Coppa Italia.

I Rossoneri hanno chiuso le prime 15 giornate con 10 vittorie e 3 pareggi, peccato per le 2 sconfitte, per un totale di 33 punti messi in cassaforte con 29 reti siglate e 15 subite.

Anche le Aquile di Sarri sono candidate dirette alla volata Scudetto

In fondo, al quarto posto c’è una Lazio che senza le sconfitte contro Salernitana e Juventus si troverebbero al secondo posto a ben 5 punti dalla vetta, per questo le Aquile di Sarri rimangono le candidate dirette alla lotta per la vittoria della Serie A. Tuttavia, a pari merito c’è anche l’Inter, che quest’anno sembra proprio voler trascurare il campionato.

Napoli e PSG dominano in Europa

13 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte in 15 gare disputate. Non serve aggiungere altro, probabilmente siamo di fronte al miglior Napoli di sempre ma la strada è ancora lunga per scalare e arrivare in vetta alla montagna più alta d’Italia: il Monte Scudetto.

In totale sono ben 11 le vittorie consecutive di questo Napoli, devastante sia in casa che in trasferta, senza ombra di paragone alcuno. Allo stadio Diego Armando Maradona sono 22 i punti conquistati in 8 gare, in trasferta 19, una media spaventosa che in tutta Europa è stata eguagliata soltanto al PSG in Ligue 1.

Infatti, la squadra francese possiede gli stessi numeri del Napoli con qualche gol segnato in più e qualche rete subita di meno ma in generale, è possibile affermare che attualmente questi due club sono i più forti di tutta Europa con i 41 punti conquistati in 15 gare.