Morto Lando Buzzanca

E’ morto a Roma Lando Buzzanca. L’attore aveva 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli dopo un lungo periodo passato presso una Rsa.

Nasce a Palermo in una famiglia di attori (attore era lo zio Gino e, in seguito, lo divenne anche il padre Empedocle, il quale in origine era proiezionista); compie i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferisce a Roma, dove, mentre frequenta corsi di recitazione all’Accademia Sharoff (di cui è divenuto poi presidente onorario), inizialmente si adatta a lavori precari, prima di esordire come attore, dapprima in teatro e poi per il cinema.

Dopo alcuni film girati come comparsa, tra cui Ben-Hur — in cui interpretava uno degli schiavi della galea — l’esordio ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per il ruolo di Rosario Mulè in Divorzio all’italiana, e, successivamente, per quello di Antonio in Sedotta e abbandonata. Nel 1964 partecipa, come attore non protagonista, al film di Luciano Ricci Senza sole né luna, un film drammatico che racconta la dura vita da minatori durante gli ultimi mesi di scavo per il traforo del Monte Bianco.

La scelta dei successivi copioni non sarà sempre fortunata, ritrovandosi Buzzanca spesso a interpretare ruoli stereotipati di maschio siciliano amante delle donne, ma un po’ sciocco, tanto che la critica cinematografica lo relegò inizialmente alla schiera dei caratteristi e degli interpreti del cinema di serie B, con l’eccezione del ruolo da protagonista nel 1967 di Don Giovanni in Sicilia, diretto da Alberto Lattuada.

Nel 2012 realizza la serie televisiva Il restauratore, che ottiene un grande successo – con più di sei milioni di spettatori – replicato dalla seconda stagione due anni dopo.

Il 7 agosto 2013 viene ritrovato in casa privo di sensi e con tagli alle vene dei polsi. Il tentato suicidio, inizialmente smentito, viene poi confermato dall’attore a un anno di distanza.

Dal 2021 l’attore subisce le conseguenze di una malattia invalidante, che ne ha compromesso le facoltà mentali e cognitive: è stato quindi ricoverato in una clinica adeguata per la gestione della patologia.