Paura nel Casertano: minaccia col fucile i titolari di una pizzeria

In Castel Volturno (CE), via Antonio Gramsci, nei pressi del locale pizzeria “Primavera”, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere, hanno tratto in arresto un 51enne di Napoli, ritenuto responsabile di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco, ricettazione e minaccia aggravata nei confronti dei titolari della citata pizzeria.

L’uomo, nella sera del 23 dicembre u.s., a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi all’esterno della pizzeria con i titolari di quell’esercizio commerciale, li ha prima minacciati con una mazza da baseball e successivamente, dopo essersi allontanato con la propria autovettura Fiat Idea, è ritornato armato di fucile alla ricerca dei “bersagli” che, accortisi del ritorno dell’aggressore, sono riusciti a fuggiti per le vie limitrofe.

Nel frangente, una pattuglia dei carabinieri in transito in quella zona, informata dell’accaduto dalle stesse vittime, si è posta alla ricerca dell’uomo che è stato individuato, bloccato e arrestato. Sottoposto a perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di un fucile semiautomatico cal. 9 flobert, privo di marca e matricola e con un proiettile in camera di cartuccia; di 16 cartucce dello stesso calibro e di una mazza da baseball.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).